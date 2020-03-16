Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса

Грузинские власти решили запретить иностранцам посещать страну из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом заявил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани.

Отмечается, что запрет вступает в силу со вторника, 17 марта, и будет действовать две недели. Чиковани подчеркнул, что ограничение касается всех иностранных граждан, цитирует его РИА «Новости».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей.

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