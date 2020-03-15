Референдум об изменении конституции Армении могут отложить из-за коронавируса
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Референдум об изменении конституции Армении может быть перенесен на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Пашиняна, политические цели не могут быть выше общественной безопасности. При противоречии референдума эпидемиологической ситуации в стране правительство примет решение о его переносе, отметил премьер.
Референдум должен пройти 5 апреля 2020 года. Предлагаемые изменения предусматривают отставку главы Конституционного суда Армении и семи судей, назначенных на посты до вступления в силу Конституции 2015 года.
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