Второй тур парламентских выборов в Иране отложен из-за коронавируса

Второй тур выборов в Меджлис, парламент Ирана, отложен на неопределенный срок из-за коронавируса, передает телеканал »Аль-Джазира».

Выборы должны были состояться 17 апреля.

В первом туре в 11 округах ни один кандидат не преодолел проходной порог, поэтому планировался второй этап голосования.

В Иране коронавирусом заразились 13 тысяч человек, скончались больше 600.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ватикане пасхальные службы пройдут без присутствия верующих

— Эстония закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

— С поезда «Москва — Новый Уренгой» сняли пассажиров из-за подозрения на коронавирус