Трамп ввел режим ЧС в США
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Президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Трансляцию выступления ведет Белый дом.
«Я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации», — сказал Трамп
Он добавил, что направит до $50 млрд для борьбы с коронавирусом в стране. Также в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус.
При этом Трамп призвал американцев не делать тесты поголовно, так как в этом нет необходимости.
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