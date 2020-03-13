Трамп ввел режим ЧС в США

Президент США Дональд Трамп объявил общенациональный режим ЧС в США в связи с коронавирусом. Трансляцию выступления ведет Белый дом.

«Я официально объявляю о введении режима чрезвычайной ситуации», — сказал Трамп

Он добавил, что направит до $50 млрд для борьбы с коронавирусом в стране. Также в начале следующей недели будет доступно до 500 тысяч дополнительных тестов на коронавирус.

При этом Трамп призвал американцев не делать тесты поголовно, так как в этом нет необходимости.

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