Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику

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Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во Дворце... Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во Дворце...
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во Дворце...
Kevin Lamarque/Pool/Reuters

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор, сообщает МИД республики.

Политики обсудили вопросы сотрудничества, повестку дня и энергетическую безопасность.

Также лидеры рассмотрели итоги визита Помпео в Белоруссию 1 февраля 2020 года.

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