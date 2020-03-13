Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор, сообщает МИД республики.
Политики обсудили вопросы сотрудничества, повестку дня и энергетическую безопасность.
Также лидеры рассмотрели итоги визита Помпео в Белоруссию 1 февраля 2020 года.
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