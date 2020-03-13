Песков прокомментировал фейковые сообщения о поправке в Конституцию
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что распространению фейков о поправке в Конституцию нужно противодействовать, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков назвал такие фейки информационной диверсией.
«Мы рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», — заявил он.
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