Песков прокомментировал фейковые сообщения о поправке в Конституцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что распространению фейков о поправке в Конституцию нужно противодействовать, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков назвал такие фейки информационной диверсией.

«Мы рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», — заявил он.

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