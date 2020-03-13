AP: жена премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

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Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо во время встречи со студентами в Мумбаи, 2018 год Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо во время встречи со студентами в Мумбаи, 2018 год
Супруга премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо во время встречи со студентами в Мумбаи, 2018 год
Rajanish Kakade/AP

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо нашли коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает AP News.

Каке стало известно, супруга политика 11 марта приехала из Лондона. Тогда у нее обнаружились симптомы простуды. При этом Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо.

До этого стало известно, что Трюдо и его жена были помещены на карантин.

В Канаде коронавирус подхватили 118 человек.

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