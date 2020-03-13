AP: жена премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом
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У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо нашли коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает AP News.
Каке стало известно, супруга политика 11 марта приехала из Лондона. Тогда у нее обнаружились симптомы простуды. При этом Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо.
До этого стало известно, что Трюдо и его жена были помещены на карантин.
В Канаде коронавирус подхватили 118 человек.
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