AP: жена премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо нашли коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщает AP News.

Каке стало известно, супруга политика 11 марта приехала из Лондона. Тогда у нее обнаружились симптомы простуды. При этом Грегуар-Трюдо чувствует себя хорошо.

До этого стало известно, что Трюдо и его жена были помещены на карантин.

В Канаде коронавирус подхватили 118 человек.

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