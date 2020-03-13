СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины перед допросом

Адвокаты бывшего президента Украины Петра Порошенко уведомили, что их подзащитный не сможет прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), так как улетел из страны. Об этом пишет газета «Московский комсомолец».

Как ранее сообщала пресс-служба Госбюро, политик по одному из дел был вызван на допрос в пятницу, 14 марта.

По данным издания, существовала высокая вероятность того, что на допросе Порошенко арестуют.

Юристы также не уточнили, куда именно направился Порошенко.

Порошенко является свидетелем по 14 уголовным производствам. Кроме того, он числится подозреваемым по двум делам.