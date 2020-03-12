На советника главы СНБО Украины Сивохо напали на презентации «платформы примирения»

На советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо напали после презентации «платформы примирения и единства», сообщает телеканал «112 Украина».

Отмечается, что Сивохо толкнули в спину, после чего он упал на пол. Потасовка началась после слов Сивохо о том, что на Украине идет гибридная война и инициируется внутренний конфликт, поддерживаемый со стороны России.

Сивохо объявил о запуске «Национальной платформы примирения и единства» с целью «наводить мосты» между Киевом и Донбассом.

До этого Сивохо предложил пять шагов для «ментального возвращения» жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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