Сенатор Иконников объяснил, почему не поддержал закон о поправках в Конституцию

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Член Совета Федерации от Орловской области Василий Иконников рассказал, почему воздержался при голосовании по закону о внесении изменений в Конституцию России.

В беседе с «Газетой.Ru» сенатор пояснил, что руководствовался партийной установкой.

«Это общепартийная позиция КПРФ по поправкам, мотивы изложил Зюганов в своем вчерашнем выступлении в Госдуме при рассмотрении этого вопроса», — сказал законодатель.

Помимо Иконникова, при голосовании также воздержались сенаторы Людмила Нарусова и Валерий Усатюк. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов.

Единственным членом Совфеда, который проголосовал против, стал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, возглавляющий бурятскую региональную организацию КПРФ.

«Голосовал осознанно против, но без комментариев», — сказал Мархаев изданию «Подъем».

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию вносятся поправки.

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