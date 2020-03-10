«Единая Россия» поддержит поправку о возможности Путина снова избираться

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что партия поддержит предложенную депутатом Валентиной Терешковой поправку об обнулении президентских сроков, передает РИА «Новости».

«Необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена — а я думаю, что она будет оформлена — фракция «Единая Россия», несомненно, будет ее поддерживать», — заявил Неверов.

Депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков и убрать ограничения по числу сроков.

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