Песков отказался комментировать предложение о досрочных выборах в Госдуму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложение о проведении досрочных выборов в Госдуму после голосования по поправкам в Конститкуцию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Инициативы, которые сейчас звучат из Госдумы, я комментировать не буду. Они будут рассмотрены в ближайшее время. Президент сообщит о своем отношении к этим инициативам, пока мне сказать нечего», — сказал Песчков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если новая Конституция будет принята.

В свою очередь депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению поправку в Конституцию о проведении досрочных парламентских выборов.

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