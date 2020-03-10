«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила Кремлю, что американский лидер не приедет в Москву 9 мая на мероприятия по случаю 75-летней годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

При этом Вашингтон заверил, что делегация из США будет присутствовать в российской столице. Список из нескольких высокопоставленных лиц Белый дом уже направил Москве.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.

Москва отправила приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Франции, Чехии, Сербии, Болгарии и лидеры ряда стран СНГ.

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