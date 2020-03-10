Зюганов призвал не торопиться с досрочными выборами в Госдуму

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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора... Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора...
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что до дискуссий о возможности досрочных выборов в Государственную Думу нужно решить ситуацию с коронавирусом и экономикой, передает ТАСС.

«Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом. <…> Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — сказал он.

До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если новая конституция будет принята.

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