Зюганов призвал не торопиться с досрочными выборами в Госдуму
close
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что до дискуссий о возможности досрочных выборов в Государственную Думу нужно решить ситуацию с коронавирусом и экономикой, передает ТАСС.
«Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом. <…> Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — сказал он.
До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если новая конституция будет принята.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму
— Жириновский предлагает избирать президента решением Госсовета с 2024 года