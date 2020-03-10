Зюганов призвал не торопиться с досрочными выборами в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что до дискуссий о возможности досрочных выборов в Государственную Думу нужно решить ситуацию с коронавирусом и экономикой, передает ТАСС.

«Давайте сначала разберемся с обвалом экономики и коронавирусом. <…> Надо разобраться, а то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить», — сказал он.

До этого лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если новая конституция будет принята.

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