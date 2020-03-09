Пушков оценил заявление Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу заявления экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева в День Победы. Об этом он написал в своем Twitter.

До этого Климкин заявил, что западные лидеры, которые посетят Москву в День Победы, должны обязательно побывать в Киеве. По его словам, если они просто посетят российскую столицу, то это будет «катастрофой». Климкин считает, что если перед этим они прибудут на Украину, то ситуация уже не такая страшная.

«Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?», — написал Пушков.

По его словам, «катастрофой» для Киева станет «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».