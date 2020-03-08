Зеленский рассказал, почему не ездит на велосипеде
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian рассказал, почему не может пересесть на велосипед.
По его словам, это связано с соображениями безопасности.
«Охрана отвечает за мою безопасность, и эта ответственность урегулирована законодательством. То есть они несут уголовную ответственность, если со мной, не дай бог, что-то случится», — сказал Зеленский.
Украински лидер добавил, что, возможно, в будущем ему удастся изменить правила, чтобы ездить на велосипеде.
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