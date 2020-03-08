Зеленский пошутил про желание вешать людей
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Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что иногда ему хочется вешать людей, потому что так «быстрее». Об этом он заявил в ходе интервью The Guardian.
Украина «выбрала демократию», что делает повешение невозможным, сказал глава государства.
«Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете, почему? Потому что так было бы быстрее», — добавил Зеленский.
Присутствующая на интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель поспешила пояснить, что украинский лидер сделал это заявление в штуку. Зеленский подтвердил, что пошутил.
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