Зеленский пошутил про желание вешать людей

Президент Украины Владимир Зеленский пошутил, что иногда ему хочется вешать людей, потому что так «быстрее». Об этом он заявил в ходе интервью The Guardian.

Украина «выбрала демократию», что делает повешение невозможным, сказал глава государства.

«Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете, почему? Потому что так было бы быстрее», — добавил Зеленский.

Присутствующая на интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель поспешила пояснить, что украинский лидер сделал это заявление в штуку. Зеленский подтвердил, что пошутил.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

— Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном