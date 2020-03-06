Экс-министр Москвы Тихонов станет главой проектного офиса правительства

Бывший министр Москвы, экс-руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов назначен на пост главы проектного офиса российского правительства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу департамента.

«Тихонов станет директором Департамента организации проектной деятельности Правительства РФ, руководителем проектного офиса Правительства РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об освобождении с должности Тихонова.

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