В ДНР украинский язык лишен статуса государственного
Народный совет Донецкой народной республики постановил, что русскому языку будет присвоен статус единственного государственного языка. Об этом сообщает РИА «Новый День».
Соответствующие изменения были внесены в Конституцию республики.
«Исключение украинского языка из числа государственных не нарушает прав граждан, в частности, на использование украинского языка как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования», — говорится в документе.
При этом получение такого образования на родном языке и его изучение будет осуществляться по желанию родителей обучающихся.
Ранее Конституция республики предусматривала два государственных языка — украинский и русский.
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