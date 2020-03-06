В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что запрет для депутатов и чиновников на владение имуществом за границей не имеет смысла. Об этом сообщают РИА «Новости».

По мнению парламентария, не существует объективных причин, из-за которых депутаты должны отказываться от имущества, если оно оформлено законным путем.

Он также отметил, что из-за деклараций в региональные парламенты многие бизнесмены боятся идти на госслужбу, так как не хотят потерять свое имущество.

Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.