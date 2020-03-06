Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал.
По мнению премьера, вопрос подачи воды в Крым не является вопросом бизнеса.
«Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — сказал он.
Шмыгаль добавил, что неподача воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.
При этом премьер уточнил, что речь идет о подаче воды для людей, а не для промышленных объектов.
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