Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал.

По мнению премьера, вопрос подачи воды в Крым не является вопросом бизнеса.

«Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму», — сказал он.

Шмыгаль добавил, что неподача воды на полуостров приведет к «гуманитарной катастрофе», «авторами» которой не хотят быть украинские власти.

При этом премьер уточнил, что речь идет о подаче воды для людей, а не для промышленных объектов.

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