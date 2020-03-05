Экс-замминистра финансов Сторчак высказался о новом месте работы

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Бывший заместитель министра финансов Сергей Сторчак в беседе с «Газетой.Ru» намекнул на свое новое место работы.

Экс-замминистра попросил дождаться официального назначения и уточнил, что его работа не будет связана с бизнесом.

«Мы пока договорились это не комментировать, пока официально назначение не состоится. Могу пока сказать, что это не будет связано с бизнесом. Я в бизнесе ничего не понимаю, так что куда мне в бизнес», — сказал Сторчак.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Сергея Сторчака от занимаемой должности в связи с переходом «на другую работу».

Сторчак работал в Минфине с 1994 года. С октября 2005 года он занимал пост заместителя главы ведомства.

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