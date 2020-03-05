Прокуратура Турции требует приговорить пожизненно 8 подозреваемых по делу Карлова

Прокуратура Анкары потребовала приговорить к пожизненному лишению свободы восьмерых подозреваемых по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, прокурор потребовал дать пятерым обвиняемым два пожизненных срока, еще троим — по одному пожизненному сроку.

Ранее также стало известно, что турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых человек по делу об убийстве Карлова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

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