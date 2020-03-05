Украина призвала ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым

Киев призвал Евросоюз ввести новые санкции против России из-за железнодорожного сообщения с Крымом, открытого в декабре 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что Киев надеется на дальнейшие практические шаги ЕС в ответ на начало Россией железнодорожного сообщения с «оккупированным Крымом».

Сейчас в санкционном списке ЕС, который предполагает запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов в Европейском союзе, находятся 177 лиц и 44 организации.

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту.

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