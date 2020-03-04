Рада выбрала Шмыгаля новым премьером Украины

close
Пресс-служба Кабмина

Верховная рада Украины проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля в качестве нового премьер-министра страны.

За проголосовал 291 народный депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба кабмина. Рада отправила Гончарука в отставку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Зеленский потребовал от нового правительства «сделать невозможное»