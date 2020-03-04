Рада выбрала Шмыгаля новым премьером Украины
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Верховная рада Украины проголосовала за кандидатуру Дениса Шмыгаля в качестве нового премьер-министра страны.
За проголосовал 291 народный депутат.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал Верховную Раду ІХ созыва на срочное внеочередное пленарное заседание, где раскритиковал работу правительства Алексея Гончарука и предложил Раде проголосовать за дальнейшую судьба кабмина. Рада отправила Гончарука в отставку.
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