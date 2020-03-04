Эксперт: поправки в Конституцию отвечают запросам к государству

Ключевые запросы в сторону государства совпадают с теми поправками, которые предлагается внести в Конституцию России, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.

Такое заявление он сделал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Конституция социального государства: на пути к социальной справедливости».

По его словам, речь идет, в первую очередь, о благополучии граждан, эффективном решении вопросов социально-экономического развития и гарантии, территориальная целостность и внешняя безопасность.

По его словам, к темам общенационального консенсуса можно отнести независимость страны, государственное единство, сильную президентскую власть, самостоятельную внешнюю политику, поддержание мира, сильную армию, национальный мир, недопущение репрессий и их оправдания, традиционные семейные ценности, возрождение индустрии.