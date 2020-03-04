Блумберг после «супервторника» обдумает возможность выхода из гонки

Кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг заявил, что обдумает возможность выхода из гонки после предварительных итогов «супервторника». Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По данным издания, в штабе Блумберга не удовлетворены результатами голосования.

В Соединенных Штатах в «супервторник» выбирают делегатов в 14 штатах и одной заморской территории — Американском Самоа. По итогам более 1,3 тыс. делегатов должны отдать свой голос на национальном съезде Демократической партии за того или иного кандидата для участия в президентской гонки от партии.

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