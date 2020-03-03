Новым генпрокурором Украины может стать юрист «Квартала 95»

На Украине новым генпрокурором может стать юрист «Квартала 95» Сергей Ионушас. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что голосование по кандидатуре генерального прокурора происходило на сборе фракции «Слуги народа».

По итогам голосования победил Ионушас. Уточняется, что он является депутатом от «Слуги народа», а также заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

По данным издания, нынешнего генпрокурора страны Руслана Рябошапку намерены отправить в отставку в среду, 4 марта.

4 марта пройдет внеочередное заседание Рады, один из вопросов повестки — кадровые перестановки.

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