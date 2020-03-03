Мишустин назначил Максимова из Минэкономразвития замминистра финансов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост заместителя министра финансов Тимура Максимова. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства.
«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении.
Ранее Максимов был замминистра экономического развития. До этого он занимал должность заместителя руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС).
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