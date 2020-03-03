Мишустин назначил Максимова из Минэкономразвития замминистра финансов

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Председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Курганской области Вадим Шумков, 25... Председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Курганской области Вадим Шумков, 25...
Председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Курганской области Вадим Шумков, 25...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на пост заместителя министра финансов Тимура Максимова. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте правительства.

«Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в распоряжении.

Ранее Максимов был замминистра экономического развития. До этого он занимал должность заместителя руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС).

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