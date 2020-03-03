В Раде потребовали уволить главу МИД Украины за отказ отмечать День Победы

Депутат Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать увольнения главы МИД Украины Вадима Пристайко после его заявления об отказе отмечать 9 мая в стране. Об этом сообщает сайт политической силы.

По его словам, члены «Оппозиционной платформы» обязательно проголосуют за отставку министра.

«Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти», — сказал Бойко.

Он отметил, что слова Пристайко раскалывают украинское общество, усиливают конфронтацию, а также унижают ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Пристайко заявлял, что украинские власти не планируют проводить торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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