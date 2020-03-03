В Раде потребовали уволить главу МИД Украины за отказ отмечать День Победы

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады... Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады...
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на первом заседании девятого созыва Верховной рады...
РИА «Новости»

Депутат Рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать увольнения главы МИД Украины Вадима Пристайко после его заявления об отказе отмечать 9 мая в стране. Об этом сообщает сайт политической силы.

По его словам, члены «Оппозиционной платформы» обязательно проголосуют за отставку министра.

«Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти», — сказал Бойко.

Он отметил, что слова Пристайко раскалывают украинское общество, усиливают конфронтацию, а также унижают ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Пристайко заявлял, что украинские власти не планируют проводить торжества в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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