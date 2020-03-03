В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики СССР

США не признают российский Крым, как не признавали вхождение прибалтийских республик в СССР, заявил постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор. Об этом сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты считают, что республики Прибалтики не были часть СССР, так как были завоеваны силой, отметил американский постпред. Он подчеркнул, что такой же позиции США придерживаются в отношении присоединения Крыма к России.

Гилмор выразил уверенность, что Россия изменит свою внешнюю политику и позицию по отношению к Крыму. Он добавил, что до тех пор США продолжат придерживаться своих принципов по данному вопросу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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