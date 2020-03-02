Эрдоган заявил об отсутствии планов на территорию Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Иран не являются целями для армии его страны в Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он сказал, что Турция напрямую не целится ни в Россию, ни в Иран.

По словам Эрдогана, Анкара работает лишь над уничтожением элементов режима.

Он добавил, что ожидает от других стран проявления уважения к нынешней позиции турецкой стороны. По его словам, участие в боевых действиях в Сирии — это лишь воля всего народа.

В заключении Эрдоган подчеркнул, что не имеет планов на территорию Сирии и стремлений там закрепиться.