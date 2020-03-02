Депутат Рады пожелал «швырнуть» на Москву атомную бомбу

Депутат Верховной рады Никита Потураев в эфире украинского телеканала с сожалением констатировал, что у Украины пока нет атомной бомбы, чтобы «швырнуть» ее на Москву. Трансляцию показал канал «Укринформ».

«Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет», — начал Потураев.

По его мнению, бомба бы была эффективным способом решения проблем между странами.

«Эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда», — добавил депутат Рады.

Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов признался, что в 2014 году настаивал на введении военного положения в стране, но его не поддержали. По его мнению, его прошение игнорировали из-за того, что могли сорваться выборы.

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