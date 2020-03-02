Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА «Новости».

«Обращаюсь к России и Ирану. У нас в Сирии с вами никаких проблем нет, мы не нацелены ни на Россию, ни на Иран», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турции не нужны сирийские земли и нефть. По его словам, страна борется только за свою национальную безопасность.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.