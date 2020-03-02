В Раде cочли отказ от празднования Дня Победы за цинизм

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отказ украинских властей от празднования Дня Победы является смесью цинизма, русофобской истерии, «ура-патриотической зашоренности», а также идолопоклонничества перед Западом, передает сайт политической силы.

До этого премьер-министр Украины Вадим Пристайко сообщал, что власти страны не планируют проводить торжества, посвященные 9 Мая.

«Хотелось бы понимать, в качестве кого и от чьего имени делает такие заявления глава МИД. От имени ура-патриотического, радикализированного, объединенного псевдонациональной идеей меньшинства? Или же он выражает позицию власти?» — сказал Медведчук.

По его словам, у Пристайко отсутствует моральное право выступать от имени миллионов украинцев, для которых День Победы — священный праздник. Кроме того, Медведчук призвал украинского премьера покинуть свой пост, назвав того «дипломатическим недоразумением».

Политик подчеркнул, что нынешняя украинская власть не сделала выводов из уроков прошлого.

«Именно поэтому у нас под запретом герои Великой Отечественной войны, освобождавшие мир от нацистов, зато на высшем уровне чествуют тех, кто вместе с фашистскими захватчиками насаждал идеологию нацизма», — подчекнул Медеведчук.

Он отметил, что украинский народ будет отмечать День Победы, в отличие от «Пристайко и своры, частью которой он является».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Не собираемся праздновать»: Украина отказалась от Дня Победы

— В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

— Украина не станет праздновать День Победы 9 мая