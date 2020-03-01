Костин прокомментировал исследования о страхах россиян в случае ухода Путина

Руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин прокомментировал появившиеся в последнее время в СМИ исследования, выявившие страхи россиян по поводу ухода Путина с поста президента.

«В основе страхов и опасений россиян связанных с уходом Путина-события новейшей истории. В конце 90-х годов прошлого века Россия оказалась на краю пропасти-экономику сотрясали кризисы, зарплаты бюджетникам и пенсии задерживали и не платили по полгода, на Северном Кавказе шла война, масштабные теракты происходили по всей стране, в уставы и конституции многих субъектов включались нормы о выходе из состава Государства. Слабая Россия была удобным объектом для внешнего влияния. Слабый политический класс не имел ресурсов и воли для противодействия негативным тенденциям в политике и экономике. Бюджет страны по разным оценкам получал не более 20 процентов положенных поступлений от продажи на экспорт природных ресурсов.

С приходом Путина все эти проблемы были в значительной степени решены. Преодоление центробежных тенденций, победа над сепаратистами, наведение порядка в федеративных отношениях и экономической деятельности, проведение независимой внешней политики дали необходимые возможности и ресурсы для повышения на порядковые значения уровня доходов и качества жизни граждан. Конечно, люди высказывают много претензий к власти, но все эти претензии звучат с того уровня жизни, с того политического и социального статус-кво, который за последние десятилетия стал привычным, практически рутинным и повседневным. Но люди среднего и старшего возраста хорошо помнят, что было до Путина и без Путина. И , конечно, опасаются, что если Путина не будет, то эти проблемы, полностью или частично вернутся, а их жизнь станет хуже.

Плюс ещё существует генетическая память. За всю тысячелетнюю историю России вне зависимости от типа государственного устройства при сильном правителе страна успешно развивалась, справлялась со всеми испытаниями, люди более или менее нормально жили, а при слабых- начиналась грызня элит, попадание под внешнюю зависимость, случались потери территорий и кризисы с тяжелыми последствиями для простых людей», — отметил Костин в интервью «Газете.Ru».