Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о покушении на его жизнь со стороны правительства страны. Об этом он заявил в обращении, которое опубликовал на своей странице в Twitter.

Покушение произошло после нападения на манифестацию с его участием, отметил Гуайдо. Он подчеркнул, что в его автомобиле остались девять пулевых отверстий.

Кроме того, по словам Гуайдо, в ходе нападения на участников манифестации 16-летний подросток получил тяжелые ранения, пострадали и другие участники.

Лидер оппозиции заявил также о своем намерении продолжать борьбу с «диктаторским режимом» президента Николаса Мадуро и его правительства.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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