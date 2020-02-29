Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета «Вима».

Соответствующее указание было дано греческим министром иностранных дел Никосом Дендиасом в связи с тем, что текст заявления не включал предложения Греции о ссылке на соблюдение соглашения между Турцией и Евросоюзом о беженцах и мигрантах 2016 года, сообщает издание.

Беспокойство Греции вызывают заявления Турции о неспособности контролировать миграционный поток из Сирии в страны Евросоюза, отмечается в материале газеты. При этом подчеркивается, что требование Греции о ссылке на соглашение в тексте заявления НАТО встретило сопротивление со стороны Германии, Франции, Великобритании и США.

Силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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