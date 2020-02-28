Клишас: ЗакСы в регионах начнут рассматривать поправки после 11 марта

Сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрей Клишас считает, что региональные законодательные собрания (ЗакСы) начнут рассматривать закон о поправке к Конституции после 11 марта.

«Я предполагаю, что региональные законодательные органы начнут рассматривать закон о поправке к Конституции после 11 марта. Также отмечу, что в рабочей группе активно работают председатели ряда региональных парламентов. Они глубоко погружены в работу над поправками и учитывают интересы своих регионов, также надо отметить, что в регионах уже прошли обсуждения большинства предлагаемых поправок», — сказал сенатор в комментарии «Газете.Ru ».

Также Андрей Клишас подчеркнул, что «дата рассмотрения проекта Закона о поправке к Конституции в Совете Федерации будет определена председателем Совфеда Валентиной Матвиенко на плановом заседании Совета Палаты 10 марта». «В случае, если Дума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит проект Закона о принятии поправки в Конституцию на своем очередном заседании 11 марта. Все процедурные правила рассмотрения законопроекта о принятии поправки в Конституцию Совфед рассмотрел на заседании 26 февраля, о чем было принято соответствующее постановление Совета Федерации. Все комитеты Совета Федерации работают с поправками в ежедневном режиме и очень плотно вовлечены в процесс подготовки и обсуждения поправок в Конституцию. Работа в Совете Федерации ведется с учетом позиции граждан, законодательных, исполнительных и муниципальных органов власти регионов », — добавил он.

«После обсуждения в Совете Федерации и в случае его одобрения Закон о поправке в Конституцию будет без промедления направлен председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в законодательные органы власти субъектов Российской Федерации. Мы надеемся на предметное обсуждение поправок в регионах с участием представителей всех уровней публичной власти и представителей институтов гражданского общества», — заключил Клишас.