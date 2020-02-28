В НАТО призвали Россию и Сирию прекратить наступление в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «неизбирательные воздушные удары сирийского режима и его покровителя России» в Идлибе. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В связи с этим Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

По данным ТАСС, генсек альянса также подчеркнул, что продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере ПВО.

Ранее сообщалось, что силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами. При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

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