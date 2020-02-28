Посольство РФ пригласило власти США приехать с официальным визитом в Крым

Посольство России в Вашингтоне пригласило представителей властей США посетить Крым. Об этом сообщает «Интерфакс».

В российском диппредставительстве заявили о готовности принять их «в официальном статусе в Республике Крым и Севастополе».

«Американские власти за прошедшие шесть лет так и не удосужились посетить полуостров и увидеть своими глазами реальное положение дел», — отметили в посольстве.

В дипмиссии России также призвали власти США «запомнить, что Крым - это Россия».

«Вопрос закрыт окончательно и бесповоротно. Предлагаем США перестать вводить общественность в заблуждение», — подчеркнули в российском посольстве.

Там также выразили надежду, что после такого посещения полуострова «все озабоченности Вашингтона будут навсегда сняты».