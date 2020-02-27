Жээнбеков отметил вклад Путина в решение проблем Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным отметил, что лидер РФ Владимир Путин помогает республике в решении многих проблем, передает РИА «Новости».

«Владимир Владимирович всегда с пониманием относится к нашим проблемам, практически во всех вопросах он помогает нам», — сказал глава киргизского государства.

Он также прокомментировал открытие перекрестного года России и Киргизии в четверг, 27 февраля.

«Я очень рад, что он [Путин] сам лично участвует в открытии этого исторического события, мы дадим старт сегодня перекрестному году», — сказал Жээнбеков.

Кроме того, киргизский лидер поздравил Мишустина с назначением на должность премьер-министра РФ, отметив его высокий профессионализм в госуправлении и большой опыт работы.

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