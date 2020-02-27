Экс-глава минэкономики Словакии приговорен к 19 годам за мошенничество

Бывший вице-премьер и глава минэкономики Словакии Павол Руско приговорен к 19 годам лишения свободы в тюрьме за мошенничество. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя сената суда Эмила Кдеманича.

Кроме того, экс-чиновник должен выплатить штраф в размере €10 тыс.

По данным Кдеманич, помимо Руско по делу также приговорен его сообщник бизнесмен Мариан Кочнер.

Павол Руско был вице-спикером парламента страны с 2002 по 2003 год, а с 2003 по 2005 год занимал пост вице-премьера и главы минэкономики.

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