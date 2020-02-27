Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса еще впереди и ей необходимо противостоять, цитирует РИА «Новости».
Такое заявление политик сделал после того, как посетил парижскую больницу, где скончался один из заразившихся коронавирусом французов. После этого Макрон объявил о кризисе.
«Грядет эпидемия… Наш долг - противостоять ей», — сказал он.
По последним данным, новым типом коронавируса заразились в мире 82 206 человек. При этом смогли выздороветь 21 973 человека, а скончались — 2 804 человека.
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