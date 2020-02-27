США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное заявление главы госдепартамента.

Он напомнил, что согласно «Крымской декларации» 2018 года, США не признают «притязания России» на суверенитет над Крымом.

Помпео также добавил, что американская сторона и в будущем не признает данного факта.

«Мы призываем Россию прекратить ее оккупацию Крыма», — произнес в заключении он.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил Киев имеет план по перехвату Крыма «из ослабевших рук России». Он состоит из 12 шагов.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.

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