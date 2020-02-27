Савченко поделила власти Украины на «старых коррупционеров» и «молодых дебилов»

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко оценила украинскую власть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее студия «Квартал 95» в своем выступлении высмеяла поджог под Киевом дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов заявил, что данный номер отрицательно влияет на инвестиционный климат на Украине. Тогда украинский олигарх Игорь Коломойский назвал Милованова «дебилом» и отметил, что тот после своих слов должен написать заявление об отставке. Милованов в свою очередь ответил, что он «дебил, и это не скрывает».

После этого Савченко выразила мнение, что украинский лидер Владимир Зеленский находится «в ловушке», так как на должности в госструктуры ему приходится выбирать между «старыми коррупционерами» и «молодыми дебилами»

По словам Савченко, партия Зеленского «Слуга народа» «набрала» в свою команду профанов. Экс-депутат выразила мнение, что чем раньше парламент это признает, тем скорее удастся спасти Украину.

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