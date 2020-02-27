В Госдуме оценили заявление Эспера о «региональном доминировании» России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера о беспокойстве Пентагона из-за стремления России к «доминированию» в регионе. Об этом сообщает RT.

Швыткин отметил, что одной из основ внешней политики России является соблюдение всех норм международного права, и нет никаких фактов, подтверждающих якобы нарушение Россией этих норм.

Он подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать и ни в коем случае не стремится доминировать над каким-либо государством.

Парламентарий добавил, что укрепление Россией оборонного потенциала продиктовано растущими внешними вызовами.

Ранее Эспер заявил, что Россия «по-прежнему» намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать свое региональное доминирование.

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