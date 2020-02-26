Киев заявил о наличии плана, по которому Крым «выскользнет из ослабевших рук РФ»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил Киев имеет план по перехвату Крыма «из ослабевших рук России». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, он состоит из 12 шагов.

Вице-премьер отметил, что в последнем пункте плана указывается, что «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Киев заберет полуостров себе.

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах», — заявил Кулеба.

Он также выразил надежду, что данный план будет представлен на следующей Мюнхенской конференции по безопасности.