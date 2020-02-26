Экс-глава Службы экономической разведки Франции запускает свою программу на RT France

Экс-глава Службы экономической разведки Франции Ален Жюйе стал телеведущим телекомпании RT France, передает RT на русском.

Теперь дважды в месяц он будет вести программу La Source («Источник»).

Хронометраж передачи — 13 минут. В ней будут всесторонне рассматриваться различные аспекты проблем дипломатии, безопасности, экономической разведки.

В комментарии о своей новой работе Жюйе отметил, что практическая геополитика должна позволить гражданам Франции лучше понимать, как положение дел обстоят на самом деле без прикрас политиков, привыкших приукрашивать действительность.

В свою очередь, руководитель RT France Ксения Фёдорова заявила, что она рада новому сотруднику канала.

«Он позволит нашим зрителям глубже взглянуть на геополитические процессы, происходящее в мире», — выразила уверенность она.

Первый выпуск La Source намечен в программной сетке канала на четверг, 27 февраля.