В ОНФ не обсуждалось возможное объединение с «Единой Россией»

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В Общероссийском народном фронте (ОНФ) не обсуждалась возможность объединения с «Единой Россией». Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

«Нет, о таком я не знаю. Это публично не обсуждалось. Пока мне о таком не известно», — сказал он.

Депутат Госдумы и замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что вопросы объединения партии с ОНФ не обсуждались.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что к парламентским выборам в 2021 году «Единая Россия» планирует объединиться с ОНФ, сменить название и изменить структуру руководства партией. Уточнялось, что в новой структуре появятся три сопредседателя.